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أخبار محلية > “الجدعان”: خادم الحرمين وجه بإنشاء منظومة لتقديم الدعم لبعض القطاعات لمواجهة آثار كورونا
21/03/2020   10:12 ص

“الجدعان”: خادم الحرمين وجه بإنشاء منظومة لتقديم الدعم لبعض القطاعات لمواجهة آثار كورونا

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قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوزارة تتفهم تماماً الأثر الذي يعانيه القطاع الخاص من الناحية المالية والاقتصادية، ولذلك أعدت حزمة من الإجراءات أطلقتها مؤسسة النقد بقيمة 50 مليار ريال.

وأضاف أن الوزارة تقدم اليوم حزمة إضافية لدعم وتخفيف الأثر على القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأننا نشعر بألم عدد من شركات القطاع الخاص خصوصاً القطاعات الأكثر تأثراً.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجّه بإنشاء منظومة حوكمة للعمل على دراسة القطاعات المختلفة وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم لمواجهة تلك الآثار.

 

وفق “أخبار 24”.

“الجدعان”: خادم الحرمين وجه بإنشاء منظومة لتقديم الدعم لبعض القطاعات لمواجهة آثار كورونا

أخبار محلية
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