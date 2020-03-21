“شرطة مكة” تُصدر بياناً حول واقعة سجود شاب أمام فتاة بجدة.. وتوضح هوية المتورطين

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، بياناً حول واقعة القبض على ثلاثة أشخاص بينهم فتاتان؛ لتورطهم في الصور المتداولة التي أظهرت شاباً يسجد أمام فتاة بجوار أحد مساجد جدة.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة الرائد محمد الغامدي، أن إجراءات البحث والتحري عن الشاب الذي قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية عبر ظهوره وهو يسجد أمام الفتاة، أسفرت عن تحديد هوية المشاركين في الواقعة.
وأشار إلى أن المشاركين بالواقعة هم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه جرى إيقاف المتورطين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم؛ تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.