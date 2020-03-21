الإمارات تُسجل حالتي وفاة بفيروس “كورونا” الجديد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس (الجمعة)، تسجيل حالتي وفاة؛ بسبب فيروس “كورونا” الجديد.
وأوضحت الصحة الإماراتية، أن إحدى الحالتين لشخص من جنسية عربية وكان قادماً من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاماً، مشيرةً إلى أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.
وأضافت أن حالة الوفاة الأخرى كانت لمُقيم من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر 58 عاماً، ويعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي إلى جانب الفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الصحة الإماراتية، بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضماناً لصحة وسلامة الجميع.