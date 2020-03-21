نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الربيعة: استخدمنا دواء “الملاريا” لعلاج بعض حالات “كورونا” بعدما ثبتت فعاليته في الخارج
21/03/2020   10:05 ص

الربيعة: استخدمنا دواء “الملاريا” لعلاج بعض حالات “كورونا” بعدما ثبتت فعاليته في الخارج

+ = -
1652

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه لا يوجد حتى الآن لقاح لعلاج فايروس كورونا المستجد، وإن الجهات الطبية العالمية تركز على إنتاج لقاح شافٍ، وهناك تفاؤل في هذا الشأن.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن هناك تركيزاً عالمياً على إيجاد لقاح للفايروس وقد يمتد ذلك إلى عام، كما لا يعرف إلى متى يستمر انتشار الفايروس، مضيفاً: “ويقال إن علاج الملاريا ونوعاً من المضادات يساهم في تخفيف آثار المرض، وقد بدأنا نطبق هذا البروتوكول الطبي في المصابين الذين يتناسب معهم هذا العلاج”.

وعبر عن أمله في أن يكون لها نفس الآثار، وذلك بناء على بحث في فرنسا أجري على عينة من 24 شخصاً، وكانت النتائج تساهم في سرعة شفاء البعض وليس جميع المرضى. وفق “أخبار 24”.

الربيعة: استخدمنا دواء “الملاريا” لعلاج بعض حالات “كورونا” بعدما ثبتت فعاليته في الخارج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093554.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.