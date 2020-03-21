ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة القبض على شاب ظهر في صور جرى تداولها اليوم (الجمعة) وهو يسجد لفتاة أمام أحد المساجد بجدة.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الشاب والفتاة أُحيلا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهما.

الجهات الأمنية تلقي القبض على شاب ظهر في صور يسجد لفتاة أمام مسجد

وفق “أخبار 24”.