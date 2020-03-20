49 منها في الرياض.. “الصحة” تُعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة إلى 344 حالة.
وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا، وقد تم عزل الحالات مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.
وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارِسة صحية في مدينة الرياض، وأن بقية الحالات وهي 58 حالة؛ هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية. حسب “أخبار 24”.
وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ70 منها 49 حالة في مدينة الرياض، و11 حالة في جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.
ولفتت إلى أن عدد الحالات التي تعافت حتى الآن 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.