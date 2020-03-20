58 من حالات “كورونا” المعلنة اليوم أصيبوا في مناسبات اجتماعية أو بالمخالطة مع مصابين

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد المصابين به في المملكة إلى 344 حالة.
وأوضحت أن من بين الـ 70 المصابين هناك 58 حالة منهم أي بنسبة 83% تقريباً، انتقلت لهم العدوى كونهم مخالطين لحالات سابقة وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.
يُذكر أن وزارة الداخلية علقت سابقاً إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات وقاعات المناسبات والفنادق، كما وجهت وزارة الشؤون الإسلامية قصر الصلاة على الأموات لتكون عند المقابر بدلا من الجوامع. وفق “أخبار 24”.