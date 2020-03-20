بالفيديو.. الجدعان: لا نود سحب أي مبالغ من الاحتياطيات وسنتجه للاقتراض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة لديها قدرات مالية واقتصادية واسعة، وتملك احتياطيات واستثمارات كبيرة جدًا، إلا أنه من الممكن أن تلجأ للاقتراض، لعدم تسييل هذه الاستثمارات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الجمعة) لاستعراض حزمة المبادرات التي اتخذت للتخفيف من الآثار الاقتصادية المصاحبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي قال فيه إن الحكومة لا تود التسييل من استثماراتها لذلك سنقوم بالاقتراض.
وأضاف أن الوزارة لديها موافقة من المقام الكريم بعد أن رفعت اللجنة المالية توصياتها بزيادة نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي كسقف إلى 50% متوقعاً ألا يتم تجاوز هذا السقف حتى نهاية 2022. وفق “أخبار 24”.
#عاجل_السعودية |#وزير_المالية: لدى الحكومة قدرات مالية واسعة، ونملك احتياطيات واستثمارات كبيرة جدًا، ولا نود سحب أي مبالغ من الاحتياطيات، وسنتجه للاقتراض.#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/aVowzXT49Y
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 20, 2020