بالفيديو.. متى تنتهي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”؟ وزير الصحة يجيب

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه من الصعب التوقع بموعد انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، نظراً لأنه لازال تحت الدراسة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي برفقة وزير المالية اليوم (الجمعة)، إن هذا وباء عالمي ومن الصعب عمل أي توقعات، ونرى أن كثيراً من الدول لم تستعد باحترازات لذلك انتشر فيها الفيروس.
وأضاف الربيعة، أن لجنة مواجهة فيروس “كورونا” تراجع دائماً الاحترازات وتقيم ماذا يمكن أن يستمر وماذا يمكن أن يتغير على حسب الاحتياج الذي يمكن أن يحدث في المستقبل.
#عاجل_السعودية | #وزير_الصحة: من الصعب عمل أي توقعات، الفيروس لازال تحت الدراسات، وسنستمر بالعمل على الاحترازات.#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/aHlmUwcgQs
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 20, 2020
وفق “أخبار 24”.