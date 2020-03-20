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أخبار محلية > وزير المالية: تطبيق المبادرات الخاصة بدعم القطاع الخاص اعتباراً من الأحد المقبل
20/03/2020   10:32 م

وزير المالية: تطبيق المبادرات الخاصة بدعم القطاع الخاص اعتباراً من الأحد المقبل

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص في إطار الجهود المبذولة لمواجهة “كورونا”، سيتم تطبيقها اعتباراً من الأحد المقبل.

وأضاف أن المسؤولين في وزارات المالية والشؤون البلدية والقروية والداخلية، الهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات المعنية يجتمعون وينسقون فيما بينهم لتطبيقها بشكل فوري.

وتابع أنه من المهم أن يلمس القطاع الخاص أثر هذا الدعم، إذ إن الأساس فيه هو توفير السيولة التي يحتاجها القطاع الخاص لاستمرار أعماله في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن بعض المبادرات مدتها ثلاثة أشهر وبعضها مدتها ستة أشهر وبعضها مدتها تسعة أشهر، مشيراً إلى أن لدى الدولة الاستعداد لتمديد هذه الفترة حسب تطورات الوضع الصحي والتدابير الاحترازية.

وزير المالية: تطبيق المبادرات الخاصة بدعم القطاع الخاص اعتباراً من الأحد المقبل

أخبار محلية
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