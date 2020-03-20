جامعة الملك عبدالعزيز تلغي الاختبارات النهائية وتضع خطة بديلة لها

قررت جامعة الملك عبدالعزيز إلغاء الاختبارات النهائية بالجامعة لهذا العام اتباعاً لما ورد في الدليل الاسترشادي لترتيب الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، الصادر من وزارة التعليم.
وأوضحت الجامعة أن القرار جاء حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، والتيسير عليهم ودعمهم، وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قبل نهاية شهر شعبان 1441هـ.
وأضافت أن الكليات ستقوم بوضع خطة بديلة للاختبارات النهائية حسب الخيارات المتاحة نظاماً فيما يخص برامج البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فايروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.