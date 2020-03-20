جهود مواجهة كورونا في الرياض.. أسواق تُطهّر وإغلاقات تُتابع ومعقمات توزّع مجاناً (صور)

بدأت أمانة الرياض بتعقيم الأسواق التجارية والسوبر ماركت لتوفير بيئة تسوق آمنة كجزء من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقامت الأمانة بتعقيم زوار المتاجر الكبرى، إلى جانب منح العاملين فيها أجهزة قياس الحرارة، ونشر لوحات إرشادية لطرق الوقاية من فيروس كورونا، والخطوات السليمة لتنظيف وتعقيم اليدين، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي في كيفية التعامل مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.
وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية لضمان التزام المنشآت بقرارات الإغلاق الاحترازي، حيث نفذت 7.8 ألف جولة رقابية خلال الأسابيع الماضية، وطبقت العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين وأحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وكانت الأمانة أعلنت في وقت سابق زيادة مستوى إنتاج معقمها وتوزيعه مجانًا في أكثر من 25 مواقعًا داخل مدينة الرياض، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الجمعيات الخيرية لضمان وصول المعقم إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليه.
وفق “أخبار 24”.