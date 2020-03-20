“الغذاء والدواء”: إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لضمان توفرها في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّ قرار إيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية يأتي كإجراء احترازي لضمان توفرها في المملكة وإتاحتها للمواطن والمقيم، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الهيئة في بيان اليوم (الجمعة) إنَّ إيقاف عمليات التصدير يشمل الأدوية بأنواعها كافة والمستلزمات الطبية كالكمامات والمُعقمات، إضافةً إلى الأجهزة الطبية كافة.
واستثنت الهيئة من القرار، ما تم التعاقد عليه من خلال برنامج الشراء الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج، أو ما يتم الموافقة عليه من قبل الهيئة بناءً على توافر الكميات الكافية في المملكة، مؤكدة أنها تعمل مع الجمارك حيال اتخاذ الإجراءات لتطبيق إيقاف التصدير حتى إشعار آخر. وفق “أخبار 24”.