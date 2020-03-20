منها تمديد الإقامات المنتهية دون مقابل مالي.. أهم النقاط المتعلقة بالعمالة في تدابير الدولة لتداعيات كورونا

أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير بأكثر من 120 مليار ريال لحماية المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا، منها مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص.
وتتمثل المبادرات في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ومنها الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وتمديد صلاحية تلك الإقامات لثلاثة أشهر دون مقابل.
كما تضمنت تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. وفق “أخبار 24”.
وسمحت لأصحاب العمل تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
يذكر أن التدابير شملت أيضا تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها مغيرها.