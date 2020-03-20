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أخبار محلية > الصحة: عدد السعوديين المصابين بالفيروس 175 شخصاً.. وحالة مستشفى الملك فيصل اكتسبت العدوى من الخارج
20/03/2020   5:12 م

الصحة: عدد السعوديين المصابين بالفيروس 175 شخصاً.. وحالة مستشفى الملك فيصل اكتسبت العدوى من الخارج

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استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19″، مبيناً أن الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن تجاوزت الـ 16 ألف شخصاً.

وقال العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالات المؤكدة التي أُعلن عنها حتى الآن 274، منها 175 لمواطنين سعوديين و 99 لجنسيات مختلفة، بينهم 135 ذكور و139 إناث.

وأضاف العبد العالي أن إجمالي من تم الإجراء الحجر الصحي عليهم 10 آلاف شخص، منهم سليمين وخرجوا، والبقية خاضعين لاستكمال الفترة اللازمة للحجر الصحي حتى ثبوت خلهم من الفيروس. وفق “أخبار 24”.

وحول الحالة التي تم الإعلان عنها عبر مستشفى الملك فيصل التخصصي، أشار إلى أن المؤشرات والبيانات تسير باتجاه أن الحالة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة الصحية لافتاً إلى أن الاجراءات مستمرة حيالها.

الصحة: عدد السعوديين المصابين بالفيروس 175 شخصاً.. وحالة مستشفى الملك فيصل اكتسبت العدوى من الخارج

أخبار محلية
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