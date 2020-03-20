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أخبار محلية > “شرطة الرياض” تحدد هوية 11 شخصاً تورطوا في تفجير جهاز صراف آلي بالرياض وسرقة 1.4 مليون ريال
20/03/2020   5:09 م

“شرطة الرياض” تحدد هوية 11 شخصاً تورطوا في تفجير جهاز صراف آلي بالرياض وسرقة 1.4 مليون ريال

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية المتورطين في عملية تفجير وسرقة 1.4 مليون ريال من جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك بجنوب مدينة الرياض، حيث جرى القبض على 5 منهم، ويجري العمل على استرداد 6 فروا إلى خارج المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، إنه بالإشارة إلى جريمة سرقة جهاز صراف بنك الجزيرة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20/6 فقد أسفرت التحقيقات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها.

وأوضح أن المتورطين في الجريمة عددهم 11 متهماً، بينهم 4 من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و4 من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، إلى جانب سعوديَيْن أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه تم القبض على 5 متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ 700 ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

“شرطة الرياض” تحدد هوية 11 شخصاً تورطوا في تفجير جهاز صراف آلي بالرياض وسرقة 1.4 مليون ريال

أخبار محلية
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