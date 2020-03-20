داهمت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان ممثلة بقسم صحة البيئة، سكنا عشوائيا حوله حلاق إلى صالون للحلاقة.
وأظهرت صور ومقطع فيديو لحظة مداهمة فرق البلدية للسكن العشوائي والذي يفتقر للشروط الصحية، حيث تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في الحلاقة.
وأوضحت البلدية أنها ضبطت الحلاق لمخالفته الأنظمة والتعليمات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجهت بإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وفق “أخبار 24”.