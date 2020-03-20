عبدالكريم الحمد يكشف دور سعود السويلم في نجاح النصر الموسم الحالي

أكد الإعلامي الرياضي عبدالكريم الحمد أن ناديي الهلال والنصر لا يُقدمان الأداء الأفضل خلال الموسم الحالي، إلا أن العمل الإداري ناجح إلى حد كبير.
وقال الحمد في تصريحات على قناة (24 سعودي الرياضية) أن نادي الهلال استفاد بشكل كبير من الخبرات المتواجدة مع الرئيس فهد بن نافل، وبالفعل أثر ذلك بشكل إيجابي على أمر اتخاذ القرارات.
وأضاف أن نادي النصر تحت قيادة صفوان السويكت، يعمل بشكل جيد من الناحية الإدارية وهناك تنسيق كبير، ساهم في بقاء النصر ضمن دائرة المنافسة.
وأضاف الحمد أن ما فعله السويكت هو السير على نجاحات الموسم الماضي، والعناصر التي جلبها الرئيس السابق سعود السويلم. وفق “المرصد”.
وواصل الحمد ليؤكد أن الحفاظ على العناصر التي جلبها السويلم ساهمت بشكل كبير في استقرار النصر خلال الموسم الحالي.