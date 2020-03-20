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اخبار رياضية > بالفيديو :”جامعة الملك سعود” تكشف موعد انتهاء عقد الهلال .. وتوضح آلية التعاقد مع الجهة الجديدة
20/03/2020   5:06 م

بالفيديو :”جامعة الملك سعود” تكشف موعد انتهاء عقد الهلال .. وتوضح آلية التعاقد مع الجهة الجديدة

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أكد تركي السلطان، مشرف ملعب جامعة الملك سعود، أن الجهة المؤجرة يحق لها طرح مناقصة قبل عام من انتهاء عقد الشركة المستأجرة، وتحديدًا مع بداية دخول السنة الثالثة في التعاقد، حيث يتم طرح الكراسة الجديدة للسنوات القادمة، ولا يتعارض ذلك مع المستثمر القائم أو الحالي.

وأوضح، خلال تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”، أن عقد شركة صلة مع ملعب جامعة الملك سعود، لاستضافة مباريات الهلال، ينتهي في منتصف سبتمبر المقبل.

وأضاف السلطان “أي جهة اعتبارية يحق لها شراء الكراسة، والاطلاع عليها، والوقوف على الملعب وزيارته ميدانيًا والاطلاع على مواصفاته، والاستثمار عن أي شيء بشأن الكراسة قبل تقديم العرض بشكل رسمي، في مظروف مغلق يتم تقديمه، ثم يتم فتح كافة المظاريف أمام الجهات المتقدمة”. وفق “المرصد”.

وتابع “الملعب لم يكن معروفًا في السابق، ولم يكن متابعًا قبل إقامة المباريات عليه، وليس هناك مانع من تقدم أندية أو جهات حكومية أو شركات خاصة، وكل الشروط بتفاصيلها الدقيقة في الكراسة الجديدة”.

واستطرد “التقديم بمظاريف ورقية إلى إدارة المشتريات بجامعة الملك سعود، وهناك عدد معين للسنوات، إذا زادت تنقل حالة التعاقد من الاستئجار إلى الاستثمار، والسنوات لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 10، وليس هناك بند بأولوية التجديد”.

بالفيديو :”جامعة الملك سعود” تكشف موعد انتهاء عقد الهلال .. وتوضح آلية التعاقد مع الجهة الجديدة

اخبار رياضية
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