مصادر .. لا عودة للمربع الذهبي في الدوري السعودي ولا إلغاء للمسابقة

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيشكل فرق عمل في كل قارة لبحث مشاكل عقود اللاعبين والمدربين التي تنتهي خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين، فضلا عن دراسة قانونية حول إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين في ظل توقف منافسات الدوري في كل دولة وعجز الأندية عن الدفع في ظل أن الشركات الراعية لن تستطيع توفير الإيرادات لكونها لم تتحقق على أرض الواقع وسط توقف الأندية عن اللعب في مسابقاتها الوطنية والقارية والدولية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الفيفا سيأخذ على عاتقه دراسة هذه المشاكل ومحاولة بلورتها ومعالجتها وإصدار توصيات تمنح كل طرف حقه سواء أكان أندية أم لاعبين أو مدربين أو أجهزة ذات علاقة أو شركات راعية.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه العام يذهب لتخفيض رواتب اللاعبين لكن لم يصل المسؤولون إلى الآلية وينتظرون توصيات دولية حيال ذلك.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الأربعاء، إنه لا يستبعد تخفيض أجور اللاعبين إثر توقف المسابقات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وأصبحت إيطاليا أكثر دولة تضررا من الفيروس بعد الصين عقب تأكيد إصابة أكثر من 35 ألف حالة ووفاة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص حتى اليوم. وفق “الشرق الأوسط”.
وكان الدوري الإيطالي أول بطولة محلية بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا تتوقف، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف لعدة أسابيع أو شهور ما تسبب في أضرار كبيرة لإيرادات الأندية.
وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد لمحطة 24 الإذاعية: «لا يمكن أن يكون الحديث عن تخفيض رواتب اللاعبين من المحظورات». «يجب أن ندرك أن حالة الطوارئ تسري على الجميع ويجب على عالمنا (كرة القدم) أن يمتلك القدرة على التغيير. لقد تم دعوتنا لاتخاذ قرارات تحمل مسؤولية كبيرة».
وفي شأن آخر، أوضحت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي نقاشات أو أفكار لإعادة المربع الذهبي لحسم منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم المتوقف حتى إشعار آخر بسبب انتشار كورونا في العالم، مشددة على أن اتحاد الكرة لم يناقش ذلك قط، كما أنه لم يطرح على الطاولة أي فكرة حول مبدأ إلغاء الدوري وعدم استكماله لكون ذلك من المبكر جدا بالنسبة لهم.
وأضافت المصادر ذات الاطلاع الوثيق في اتحاد الكرة السعودي أن «هناك سعة من الوقت لدراسة السيناريوهات لكننا لم نلجأ بعد لها على أمل الاستكمال في حال تلقينا نصائح بالعودة من الجهات المهنية بفيروس كورونا».
وأعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، أمس الخميس، تطبيق قواعد خاصة بصعود فريقين جديدين وعدم هبوط أي فريق في الدرجات المختلفة وذلك خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية.
وتمت الموافقة على هذا الأمر خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي الذي عقد قبل يومين بشرط أن توافق اللجنة التنفيذية.
وذكرت الرابطة أن الموعد الرسمي لإعادة استكمال الموسم وشكل البطولة التفصيلي وجدول المباريات سيتم الإعلان عنها بمجرد تحديدها.
ويصعد فريقان من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد فريقان من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.