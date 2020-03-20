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اخبار رياضية > خالد الغنام يقترب من العودة
20/03/2020   5:04 م

خالد الغنام يقترب من العودة

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اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خالد الغنام من التعافي من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة.

وكان خالد الغنام قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر والرائد، وأكدت الفحوصات والأشعة التي خضع لها معاناته من تمزق في العضلة الخلفية؛ وحاجته إلى راحة لمدة 10 أيام.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الجهاز الطبي لنادي النصر قرر عودة الغنام إلى الركض في الملعب مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد خضوعه لبرنامج علاجي مكثف خلال الأيام الماضية. وفق “المواطن”.

يُذكر أن وزارة الرياضة قد قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة، وأعلنت بعد ذلك عن تعليق تدريبات الأندية مؤقتًا، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

خالد الغنام يقترب من العودة

اخبار رياضية
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