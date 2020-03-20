الزقعان: توقف الدوري من مصلحة الفتح

قال اللاعب علي الزقعان نجم نادي الفتح في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بأنه أثناء أزمة فايروس كورونا ما يزال يمارس تمارينه بشكل يومي في أحد الملاعب القريبة من منزله في الأحساء، إضافة إلى ممارسة الرياضات البدنية بهدف الحفاظ على المعدل اللياقي في صالة منزله.
ووصف الزقعان قرارات وزارة الرياضة بإيقاف الدوري وتعليق التدريبات بـ«الممتازة»، مشيراً إلى أنه في حال اتباع التعليمات من قِبل المواطنين والمقيمين سيُساهم ذلك في أيام قليلة باحتواء الفايروس والقضاء عليه.
وعلى صعيد مستوى نادي الفتح خلال هذا الموسم، تحدث الزقعان قائلاً: النتائج متذبذبة ولكن المستوى ممتاز ونحتاج الكثير من الوقت.
وأضاف: عدم التوفيق في أغلب المباريات جعلنا نشكك في قدراتنا كلاعبين، أما من ناحية الموسم بشكل عام فأراه سيئاً حتى الآن بحكم مركز الفريق.
وأشار الزقعان إلى أن قرار تعليق منافسات الدوري السعودي للمحترفين صب في مصلحة نادي الفتح، نظراً لوجود الفريق في مراكز متأخرة وخشية منه على هبوط النادي إلى الدرجة الأولى.
وبشأن أنباء انتقاله إلى أحد أندية العاصمة، رد الزقعان قائلاً: القرار عند إدارة الفتح، والإدارة لم تتحدث معي بهذا الخصوص بحكم الوضع الراهن الذي نمر به حالياً، ومع نهاية الموسم لكل حادثٍ حديث.
وختم الزقعان حديثه قائلاً: علينا أن نتبع تعليمات وزارة الصحة ونقلل من الخروج من المنازل ونبتعد عن التجمعات والمطاعم في هذه الفترة، حمانا الله وإياكم، كما أوصي بممارسة الرياضة في المنازل.
يُذكر أن اللاعب علي الزقعان (جناح أيمن) شارك مع فريق الفتح في هذا الموسم على مستوى الدوري السعودي للمحترفين في 21 مباراة بمعدل دقائق 1510 دقيقة، ساهم من خلالها بـ4 أهداف، سجل 3 أهداف، وصنع هدف، حصل على 4 بطاقات صفراء، ولم يتلق أي بطاقة حمراء.