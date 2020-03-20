«الأولمبية السعودية» تدعم الدولية في خطتها لـ«طوكيو 2020»

أبدت اللجنة الأولمبية السعودية تضامنها مع نظيرتها الدولية في خطتها لتجاوز فيروس كورونا الجديد، في الطريق إلى الألعاب الأولمبية 2020 التي من المقرر أن تحتضنها طوكيو، الصيف المقبل.
جاء ذلك عبر اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس «الأولمبية السعودية»، مع نظيره توماس باخ رئيس الدولية، الذي عُقد صباح الأربعاء عن بعد.
وفي بيان بثته اللجنة الأولمبية، جاء في الاجتماع:« بحضور ممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية، ناقش الفيصل، نظيره باخ التطورات المصاحبة لفيروس كورونا الجديد، واستعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو2020 لمواجهة هذا التحدي الذي تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على تجاوزه بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية وكافة اللجان الأعضاء». وفق “الرياضية”.
وأعرب الفيصل خلال الاجتماع عن دعم الأولمبية السعودية لجهود الدولية لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا على ضرورة التضامن مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو2020 بالعمل بشكل آمن مع إتباع ارشادات منظمة الصحة الدولية متمنيا أن تكون الألعاب الأولمبية القادمة المحطة التي يحتفل من خلالها العالم أجمع بعبور هذه الأزمة.
وفيما يخص الرياضيين السعوديين، حث الفيصل جميع اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل ومواصلة التمارين مع الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة السعودية والجهات المعنية.