أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمة الصلح عن بُعد وحل النزاعات عبر منصة “تراضٍ” الرقمية، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تمكن المستفيدين من الحصول على الخدمة “عن بُعد” دون الحاجة للحضور إلى مكاتب المصالحة تسهيلاً لهم، وحفاظاً على الصحة العامة، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن طريقة الحصول على الخدمة تكون بالدخول على منصة تراضٍ، ثم اختيار طلب صلح جديد، ثم اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، بعد ذلك استلام رسالة تأكيد الطلب.
وأضافت أن الخطوة اللاحقة هي استلام رسالة بموعد لقاء الصلح عن بُعد، ثم عقد لقاء الصلح عن بُعد، ثم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد “أبشر”، وأخيراً إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة.
وفق “أخبار 24”.