في مختبر “مركز مكافحة الأمراض”.. المملكة تنجح في كشف التسلسل الجيني لفيروس “كورونا” الجديد

قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبد الله القويزاني إن مختبر المركز نجح اليوم (الخميس) في كشف التسلسل الجيني الكامل لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأوضح أن كشف التسلسل الجيني حدث بعد تحليل عينات من حالات إيجابية مصابة بالفيروس، مؤكداً أن هذا الكشف يمكّن من فهم تطور الفيروس وانتشاره.
وأضاف القويزاني أنه من المهم تحديد مصدر دخول الفيروس إلى المملكة ومسار انتشاره وتحوّره، مشيراً إلى أنه يعدّ من الفيروسات الناشئة التي من الضروري رصد تطورها العالمي. وفق “أخبار 24”.
وتسهم معرفة التسلسل الجيني للفيروس في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة له، وفي كشف أنماط انتقاله، وفي مقارنته بفيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الذي ظهر في 2012.