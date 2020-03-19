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أخبار محلية > “الصحة”: تسجيل 36 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 274 حالة في المملكة
19/03/2020   10:38 م

“الصحة”: تسجيل 36 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 274 حالة في المملكة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة 17 حالة إصابة لقادمين من دول، المغرب وبريطانيا وإسبانيا وإيران وباكستان والكويت والعراق والهند والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، و19 حالة لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة في مدينة الرياض و4 في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة و3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف، وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد. وفق “أخبار 24”.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضماناً لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.

“الصحة”: تسجيل 36 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 274 حالة في المملكة

أخبار محلية
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