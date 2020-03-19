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أخبار المناطق > تستأنَف في أغسطس المقبل.. “الكويت” تُمدّد تعطيل الدراسة لمدة 4 أشهر
19/03/2020   10:37 م

تستأنَف في أغسطس المقبل.. “الكويت” تُمدّد تعطيل الدراسة لمدة 4 أشهر

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مدّد مجلس الوزراء الكويتي قرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والعسكرية لمدة 4 أشهر، على أن تستأنف يوم 4 أغسطس المقبل.

وكانت الحكومة الكويتية اتخذت الأسبوع الماضي والحالي حزمة من القرارات في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وجاء من ضمن أبرز هذه القرارات، تعطيل العمل رسمياً في مؤسسات الدولة فضلاً عن وقف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق جميع صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق. وفق “أخبار 24”.

كما منعت إقامة القاعات المؤقتة، ومنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي بما في ذلك الموجودة داخل مراكز التسوق مع إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة وغيرها من القرارات ذات الصلة.

تستأنَف في أغسطس المقبل.. “الكويت” تُمدّد تعطيل الدراسة لمدة 4 أشهر

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