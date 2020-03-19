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أخبار محلية > “الصحة” تعلق على فيديو لشاب يشرب سائلاً في علبة منظفات بحجة الحماية من “كورونا”
19/03/2020   10:37 م

“الصحة” تعلق على فيديو لشاب يشرب سائلاً في علبة منظفات بحجة الحماية من “كورونا”

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علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، على مقطع فيديو متداول لشاب يشرب سائلاً في علبة منظفات بحجة الحماية من فيروس “كورونا”.

وقال العبد العالي، إن الجهات الأمنية ستقوم بالضبط اللازم لمثل هذه التصرفات المرفوضة تماماً في المجتمع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه لا يريد وصف هذا التصرف بصفات متدنية يترفع الجميع عنها، كما قدم شكره لجميع الملتزمين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تعلق على فيديو لشاب يشرب سائلاً في علبة منظفات بحجة الحماية من “كورونا”

أخبار محلية
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