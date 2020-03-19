“الصحة” تعلق على فيديو لشاب يشرب سائلاً في علبة منظفات بحجة الحماية من “كورونا”

علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، على مقطع فيديو متداول لشاب يشرب سائلاً في علبة منظفات بحجة الحماية من فيروس “كورونا”.
وقال العبد العالي، إن الجهات الأمنية ستقوم بالضبط اللازم لمثل هذه التصرفات المرفوضة تماماً في المجتمع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه لا يريد وصف هذا التصرف بصفات متدنية يترفع الجميع عنها، كما قدم شكره لجميع الملتزمين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
فيديو | متحدث الصحة عن شُرب أحد المشاهير لمادة معقمة: لا أريد أن أصفه بصفات متدنية نترفع جميعا عنها.. والجهات المسؤولة ستعاقبه#كلنا_مسؤولون#الإخبارية pic.twitter.com/SfjuONLFmx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 19, 2020
وفق “أخبار 24”.