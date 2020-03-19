شاهد.. جريان عدة أودية في محافظات جازان إثر هطول أمطار غزيرة

شهدت عدة محافظات في منطقة جازان، اليوم (الخميس)، هطول أمطار شديدة الغزارة.
وسالت على إثر الأمطار الغزيرة عدة أودية في محافظات الداير وهروب وأبو عريش والريث.
وتسبب جريان الأودية في جرف بعض المعدات وحدوث بعض التلفيات في الممتلكات، وقطع بعض الطرق الزراعية.
#فيديو_متداول .. من سيول وادي #جورا بمحافظة #الداير شرق #جازان، والتي شهدت اليوم أمطار غزيرة . pic.twitter.com/b6feJy80w5
— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) March 19, 2020
وش الي صار سحب رعدية متتابعه اثرت بأمطار غزيرة جداً لمدة اكثر من ٣ ساعات
فاضت الأودية بفيضانات قويه من السيول وجرفت معدات ثقيله وسيارات والخ في #جازان #الداير #امطار_جازان pic.twitter.com/gGYk3m8pHX
— اطلس| Ahmed Alyzidi (@b0_rr9) March 19, 2020
وفق “أخبار 24”.