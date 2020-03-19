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أخبار محلية > شاهد.. جريان عدة أودية في محافظات جازان إثر هطول أمطار غزيرة
19/03/2020   10:36 م

شاهد.. جريان عدة أودية في محافظات جازان إثر هطول أمطار غزيرة

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شهدت عدة محافظات في منطقة جازان، اليوم (الخميس)، هطول أمطار شديدة الغزارة.

وسالت على إثر الأمطار الغزيرة عدة أودية في محافظات الداير وهروب وأبو عريش والريث.

وتسبب جريان الأودية في جرف بعض المعدات وحدوث بعض التلفيات في الممتلكات، وقطع بعض الطرق الزراعية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. جريان عدة أودية في محافظات جازان إثر هطول أمطار غزيرة

أخبار محلية
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