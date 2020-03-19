“النيابة” توجّه بالقبض على شخصين ظهرا في فيديو وهما يشربان سائلاً في علبة “منظفات” بحجة أنه يقي من “كورونا”

وجّهت النيابة العامة اليوم (الخميس)، بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلاً لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من “كورونا”.
وأوضحت النيابة أنه وفقاً لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها، بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني، وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا والترويج لذلك.
وأفادت بأنه صدر بشأنهما توجيه إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما، والتعرف على هويتهما والقبض عليهما على الفور، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما. وفق “أخبار 24”.
وأكدت النيابة أن ما قاما به من سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها، بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وتتضمن العقوبة طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، فضلاً عن خرقهما أحكام نظام حماية الطفل والعقوبات المترتبة على ذلك.