“السديس” يرفع الاحترازات في المسجد الحرام.. ويدعو لعدم التزاحم غداً الجمعة والأخذ برخصة الصلاة في البيوت

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس الإدارات الخدمية والميدانية في الرئاسية برفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، استعداداً لاستقبال المصلين يوم غد (الجمعة).
وشدد السديس على مضاعفة جهود التعقيم والتطهير في المسجد الحرام وأروقته وساحاته، داعياً قاصديه إلى التعاون مع الرئاسة والجهات الأمنية والصحية والتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية.
وأهاب بقاصدي الحرمين الشريفين عدم التزاحم والتدافع، والأخذ بالرخصة الشرعية بالصلاة في البيوت، مساهمة في جهود احتواء فيروس “كورونا” الذي أصبح وباءً. وفق “أخبار 24”.