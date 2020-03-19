أبرز الخدمات التي تقدمها “الأحوال المدنية” إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مكاتبها

عددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدماتها الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، داعية المواطنين والمواطنات للاستفادة منها، دون زيارة مكاتبها.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات إنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية إلكترونياً عبر منصة “أبشر”.
وأفاد أن من تلك الخدمات، تسجيل المواليد بالتكامل مع وزارة الصحة، وطلب إصدار شهادة ميلاده، وسجل الأسرة، وكذلك طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل، وطلب إصدار سجل الأسرة للأمهات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن من بين تلك الخدمات أيضاً، خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وخدمة بياناتي، والتحقق من صلاحية الهوية، وخدمة تحسين، وغيرها من الخدمات، مبيناً أنه يتم إيصال جميع الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد من خلال البريد السعودي.