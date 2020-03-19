تعرّف على مهام الهيئة السعودية للسياحة ‏والهدف من إنشائها

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة.
ويهدف إنشاء الهيئة، يناء على لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لها، إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات سياحية في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح.
وخصت الترتيبات الهيئة دون غيرها بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من منتجات ومشروعات وخدمات سياحية في المملكة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والترويج لها لدى الفئات المستهدفة محلياً وعالمياً في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.
وحددت 21 اختصاصًا لقيام الهيئة بمهامها، من بينها، وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محلياً ودولياً، واستكمال ما يلزم في شأنها، والعمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة واقتراح تطويرها.
وتضمنت المهام أيضًا، دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتسويقها، مع إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية المهيأة لاستضافة السياح والفعاليات السياحية، في المناطق كافة، وتحديثها دورياً بالتعاون مع الجهات المعنية . وفق “أخبار 24”.
وأشارت الترتيبات إلى أن الهيئة هي المعنية بتحديد الوجهات والمنتجات السياحية والترويج لها، بالإضافة للعمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة.