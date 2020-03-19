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أخبار محلية > تعرّف على مهام الهيئة السعودية للسياحة ‏والهدف من إنشائها
19/03/2020   5:45 م

تعرّف على مهام الهيئة السعودية للسياحة ‏والهدف من إنشائها

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وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين، الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء الهيئة ‏السعودية للسياحة.‏

ويهدف إنشاء الهيئة، يناء على لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لها، إلى تحقيق التكامل والتعاون ‏بين ‏الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص ‏لضمان ‏وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات ‏سياحية ‏في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى ‏الخدمات ‏المقدمة للسياح.‏

وخصت الترتيبات الهيئة دون غيرها بالعمل والتنسيق مع الجهات ‏المعنية على ضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من منتجات ‏ومشروعات وخدمات سياحية في المملكة وفقاً لأعلى المعايير ‏العالمية، والترويج لها لدى الفئات المستهدفة محلياً وعالمياً في ‏ضوء استراتيجية القطاع السياحي‎.‎

وحددت 21 اختصاصًا لقيام الهيئة بمهامها، ‏من بينها،‎ ‎وضع ‏الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في ‏المملكة محلياً ‏ودولياً، واستكمال ما يلزم في شأنها، والعمل على ‏تسويق الوجهات ‏السياحية في المملكة واقتراح تطويرها‎.‎

وتضمنت المهام أيضًا، دعم الأنشطة والفعاليات السياحية ‏التي ‏تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتسويقها، مع ‏إنشاء ‏قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات ‏السياحية ‏المهيأة لاستضافة السياح والفعاليات السياحية، في ‏المناطق كافة، ‏وتحديثها دورياً بالتعاون مع الجهات المعنية . وفق “أخبار 24”.

وأشارت الترتيبات إلى أن الهيئة هي المعنية بتحديد ‏الوجهات ‏والمنتجات السياحية والترويج لها، بالإضافة للعمل مع ‏الشركات ‏والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم ‏منتجات وأدوات ‏ذات محتوى احترافي سياحي والاستفادة من ‏خبراتها في التسويق ‏السياحي في المملكة‎.‎

تعرّف على مهام الهيئة السعودية للسياحة ‏والهدف من إنشائها

أخبار محلية
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