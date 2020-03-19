“هدف”يقدم 164 برنامجاً تدريبياً عن بُعد في تخصصات مهنية مختلفة عبر منصة “دروب”

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أن المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب “قدمت 164 برنامجاً وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل .
وأوضح أن عدد المستفيدين من برامج المنصة منذ انطلاقها في ديسمبر 2014م حتى شهر مارس الجاري، بلغ نحو 1.8 مليون مستفيد ومستفيدة، وأكمل المستفيدون أكثر من 21 مليون برنامج تدريبي.
وتُعد منصة “دروب” مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم عليه، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل. وفق “أخبار 24”.