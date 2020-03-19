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أخبار محلية > “هدف”يقدم 164 برنامجاً تدريبياً عن بُعد في تخصصات مهنية مختلفة عبر منصة “دروب”
19/03/2020   5:44 م

“هدف”يقدم 164 برنامجاً تدريبياً عن بُعد في تخصصات مهنية مختلفة عبر منصة “دروب”

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أن المنصة الوطنية ‏للتدريب الإلكتروني “دروب “قدمت 164 برنامجاً وجلسة ‏تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات، بهدف تأهيل ‏وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم ‏وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات ‏سوق العمل .‏‎

وأوضح أن عدد المستفيدين من برامج المنصة منذ انطلاقها في ‏ديسمبر 2014م حتى شهر مارس الجاري، بلغ نحو 1.8 مليون ‏مستفيد ومستفيدة، وأكمل المستفيدون أكثر من 21 مليون ‏برنامج تدريبي‎.

وتُعد منصة “دروب” مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية ‏الموارد البشرية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ‏انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات ‏مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ‏ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم عليه، ‏والطلاب لتعريفهم بسوق العمل.‏ وفق “أخبار 24”.

“هدف”يقدم 164 برنامجاً تدريبياً عن بُعد في تخصصات مهنية مختلفة عبر منصة “دروب”

أخبار محلية
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