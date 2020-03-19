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أخبار المناطق > سفارة المملكة في النمسا تنصح بعدم خروج رعاياها من المنزل إلا في 3 حالات
19/03/2020   5:42 م

سفارة المملكة في النمسا تنصح بعدم خروج رعاياها من المنزل إلا في 3 حالات

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أكدت سفارة المملكة في فيينا على رعاياها المتواجدين على ‏الأراضي النمساوية، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التى ‏أعلنتها الحكومة النمساوية ومنها فرض حظر التجول لمدة 15 ‏يومًا، اعتبارًا من (الإثنين) الماضي 16 مارس 2020.‏

وأشارت إلى أن من يخالف الإجراءات يتعرض لغرامة ‏‏2160 يورو، حال التواجد في الشوارع، و3600 يورو للحدائق.‏

ونبهت بعدم الخروج من المنزل إلًا في 3 حالات، تشمل العمل ‏مع إثبات أهمية الموظف لسير العمل، والخروج لشراء الحاجات ‏الضرورية (مواد غذائية)، ومساعدة شخص محتاج.‏ وفق “أخبار 24”.

وحذرت من التواجد في مجموعات، إذ يسمح فقط للخروج في ‏حال الضرورة فرادى أو أزواجا بشرط سكن الشخصين في منزل ‏واحد.

سفارة المملكة في النمسا تنصح بعدم خروج رعاياها من المنزل إلا في 3 حالات

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