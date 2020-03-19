سفارة المملكة في النمسا تنصح بعدم خروج رعاياها من المنزل إلا في 3 حالات

أكدت سفارة المملكة في فيينا على رعاياها المتواجدين على الأراضي النمساوية، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة النمساوية ومنها فرض حظر التجول لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من (الإثنين) الماضي 16 مارس 2020.
وأشارت إلى أن من يخالف الإجراءات يتعرض لغرامة 2160 يورو، حال التواجد في الشوارع، و3600 يورو للحدائق.
ونبهت بعدم الخروج من المنزل إلًا في 3 حالات، تشمل العمل مع إثبات أهمية الموظف لسير العمل، والخروج لشراء الحاجات الضرورية (مواد غذائية)، ومساعدة شخص محتاج. وفق “أخبار 24”.
وحذرت من التواجد في مجموعات، إذ يسمح فقط للخروج في حال الضرورة فرادى أو أزواجا بشرط سكن الشخصين في منزل واحد.