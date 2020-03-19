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أخبار محلية > توجهت للتبرع بالدم..”الداخلية الكويتية”: إيداع مواطنة بالحجر المؤسسي بعد مخالفتها للحجر المنزلي
19/03/2020   5:42 م

توجهت للتبرع بالدم..”الداخلية الكويتية”: إيداع مواطنة بالحجر المؤسسي بعد مخالفتها للحجر المنزلي

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أودعت السلطات الكويتية مواطنة كويتية الحجر المؤسسي، وذلك بعد مخالفتها التعليمات الخاصة بالخضوع للحجر المنزلي كإجراء احترازي من فيروس “كورونا” بعد عودتها من الخارج.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن المواطنة لم تلتزم بتعليمات الحجر المنزلي، حيث قامت بنشر مقطع فيديو على حساب لها على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت من خلاله عدم التزامها بضوابط الحجر، وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع.

وشددت الوزارة في بيان لها، على المواطنين والمقيمين الالتزام بجميع القرارات التي صدرت من الجهات المعنية بشأن فيروس “كورونا” المستجد حفاظا على سلامة الجميع، مبينة أن من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وفق “أخبار 24”.

توجهت للتبرع بالدم..”الداخلية الكويتية”: إيداع مواطنة بالحجر المؤسسي بعد مخالفتها للحجر المنزلي

أخبار محلية
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