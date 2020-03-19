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أخبار محلية > بالفيديو.. الأمير جلوي: توجيهات خادم الحرمين واضحة بأن كل أمر فيه أخذ ورد إلاّ سلامة المواطن
19/03/2020   5:41 م

بالفيديو.. الأمير جلوي: توجيهات خادم الحرمين واضحة بأن كل أمر فيه أخذ ورد إلاّ سلامة المواطن

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أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد واضحة بأن كل أمر فيه أخذ ورد إلاً فيما يتعلق بسلامة المواطن.

وقال الأمير جلوي خلال اطلاعه على تقرير الأسعار وواقع الحركة التجارية بالمنطقة، أن التاجر الذي يستغل الظروف الحالية ليس مواطنًا صالحًا إنما هو خائن للأمة.

وأبان أن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع تتطلب تعاون الجميع والتحلي بالمسؤولية، وقال: “القطاع الخاص في هذه الظروف قطاع عام”. وفق “أخبار 24”.

وعبر الأمير عن تقديره لرجال الأعمال بالمنطقة، مشيراً إلى أنهم كانوا على قدر المسؤولية بعرضهم بضاعتهم بالأسواق بشفافية ودون استغلال للوضع الحالي.

بالفيديو.. الأمير جلوي: توجيهات خادم الحرمين واضحة بأن كل أمر فيه أخذ ورد إلاّ سلامة المواطن

أخبار محلية
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