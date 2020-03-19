دوري محمد بن سلمان .. آل الشيخ: بيان الرياضة دق آخر مسمار بنعش الانضباط

علّق طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية، برأيه على قرارات وزارة الرياضة التي صدرت أمس الأربعاء في بيان، كُشف من خلاله نتائج التحقيقات حول الأحداث التي صاحبت مباراة النصر والشباب بالجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتحدث آل الشيخ لبرنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “بيان وزارة الرياضة دق آخر مسمار بنعش لجنة الانضباط، والقرارات أنا أؤيدها بقوة، خاصة أن لجنة الانضباط تعتمد على تقرير حكم المباراة، الذي قد لا يضم معظم الأحداث المُخلة التي قد تشهدها المباراة، وأرى أن لجنة الانضباط، أحرجت وزارة الرياضة”.
وأضاف مدير البطولة العربية: “كان يجب على وزارة الرياضة اتخاذ إجراء ضد بيتروس لاعب النصر، بعد تصريحاته عن خالد البلطان ووزارة الرياضة في رأيي، لا تحتاج إلى تقديم شكوى رسمية لاتخاذ القرار”.
وفي السياق ذاته، هاجم أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب قراراتها المتناقضة في إصدار العقوبات، بعد قرار وزارة الرياضة بمعاقبة خليف الهويشان الرئيس التنفيذي للشباب وأحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب.وفق “المواطن”.
وكتب الأمير عبر حسابه في تويتر: “وزارة الرياضة، كيفت مخالفة المدير التنفيذي للشباب على أنها تجريح والعقوبة إبعاد لموسم رياضي، ولجنة الانضباط كيفت العقوبة على أنها إثارة للرأي العام، والعقوبة 50 ألف ريال، عرفتوا الحين ليه أقول إنه ما في مختص بالقانون الرياضي في لجنة الانضباط”.
وأضاف الأمير: “تصريح بيتروس يستحق العقوبة بغرامة مالية لا تتجاوز 40 ألف ريال ولكن هذه العقوبة لا يُمكن أن تقع إلا بتقديم شكوى من الشباب، هل تقدم الشباب بشكوى ضد بيتروس للجنة الانضباط، وإذا فعلًا تقدم بشكوى لماذا لم يُصدر قرار فيها إلى الآن ويُعلن، بعض الإعلاميين يتحدث بما لا يعرف”.