ابن دخيل: أوقفنا البطل والمتصدر

يرى عبدالوهاب بن دخيل أمين عام نادي ضمك أن بعض الأندية ستستفيد من فترة التوقف الحالية بعد قرار وزارة الرياضة تعليق الأنشطة الرياضية وإيقاف التدريبات الجماعية ضمن خطواتها الحكيمة والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وقال “ذهن لاعبينا تشتت بعد إيقاف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولن يكون هناك الآن تكافؤ للفرص”.
وأضاف “هناك أندية ستستفيد وتصحح مسارها خاصة بتجهيز لاعبيها المصابين، ضمك “18 نقطة” كان في قمة توهجه و”فورمته”، ولم يخسر في آخر تسع مباريات إلا مباراتين، وتعادل مع المتصدر الهلال ووصيفه النصر حامل اللقب بعد أن توج بطلا الموسم الماضي، وكسب نقاط مهمة من كبار الدوري، والأهم من ذلك كله هو صحة الإنسان واللاعب بعد تفشي هذا الفيروس، وهذا أهم من كرة القدم، أرى أن قرار التوقف هو الأفضل في ظل الظروف التي نعيشها”. وفق “كووورة”.
وكشف ابن دخيل أنهم في نادي ضمك مثلهم مثل الأندية الأخرى، وكان الدور التوعوي للرياضيين والجماهير الأهم خلال الفترة الحالية، وقال “أقمنا حملات توعوية لمنسوبي النادي حول الفيروس أبعده الله عنا وعن بلادنا، وأيضا قدمنا رسائل توعوية باسم اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا من ضمن واجباتنا المجتمعية تجاه الوطن، وبتضافر الجميع ستعود الأمور إلى طبيعتها بإذن الله ويتم القضاء على هذا الفيروس”.
وأكد أمين عام النادي أن الجهاز الفني أوعز للاعبين بأن يواصلوا تدريباتهم في المنزل من أجل عدم خسارة المخزون اللياقي لديهم، وقال “لاعبونا ولله الحمد محترفون، ويعلمون واجباتهم إلى حين يصلنا قرار من وزارة الرياضة حول عودة التمارين، والدوري أو إلغائه رغم أنني أرى أن إلغاء النتائج هو الحل الأنسب”.