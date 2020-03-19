حمد المنتشري: هذا أقوى جيل واجهته في الأهلي

كشف حمد المنتشري نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، أقوى جيل واجهه في الجار الأهلي والمباراة الأصعب، متمنيا بالوقت نفسه تكاتف جميع الاتحاديين لعودة الاتحاد لسابق عهده.
وقال المنتشري في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد: “الأهلي نادٍ كبير وجماهيري وأحد الأركان المهمة بالكرة السعودية ومصنع النجوم، ومر عليه أساطير كروية رائعة، وأقوى جيل واجهته في الأهلي عام 2003 وأصعب لقاء كان نهائي كأس ولي العهد عام 2007، والاتحاد في فترة تحقيقه للثلاثية كان يستطيع اكتساح المنتخبات”. وفق “كووورة”.
وأضاف: “الاتحاد سيعود إذا كان العمل مرتب ومنظم، ونتمنى تكاتف جميع الاتحاديين لكي يعود العميد لسابق عهده بإذن الله”.
وعن فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي الممتاز، أشار: “أحب مانشستر يونايتد، ولكن ليفربول فريق كبير وعظيم ومميز، ويستحق الدوري هذا الموسم بجدارة، ولو ألغي البريميرليج فيستطيعون تحقيقه في الموسم المقبل”.