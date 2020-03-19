لماذا لا يجوز منح الهلال لقب دوري محمد بن سلمان حال إلغائه ؟

بعد تعليق النشاط الرياضي في المملكة مؤخرًا، ظهر موضوع أثار الجدل في الساحة الرياضية السعودية، وهو من سيكون الأحق بالتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال لم يُستكمل الموسم.
وفي هذا الجانب تحدث التونسي علي عباس الخبير القانوني في تصريحات صحافية، وأكد على أن الهلال لا يمكنه أن يكون بطل دوري المحترفين في حال تم إيقاف الدوري نهائيًّا، معللًا بأن الدوري لن يتم إيقافه، وذلك من أجل تحديد البطل والمتأهلين لدوري أبطال آسيا، إضافة إلى الهابطين لدوري الدرجة الأولى السعودي.
وأكد علي عباس على أن منح لقب الدوري للمتصدر دون استكمال المسابقة، سيجعل الأندية المتضررة تلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية وسيكون معها حق؛ بسبب إلغاء المسابقة قبل 8 جولات من نهايتها، مضيفًا أن هذه الجولات الثمانية ستحدد البطل والوصيف والمتأهلين لأبطال آسيا والهابطين لدوري الدرجة الأولى. وفق “المواطن”.
وتوقع علي عباس أن الدوري سيُستكمل ولن يتم إلغاؤه.
وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي ببرنامج الديوانية عبدالعزيز الغيامة: “هناك أندية في إنجلترا تُطالب بمنح اللقب لبطل الشتاء وهو فريق ليفربول، والوضع الحالي في السعودية هو وضع تأجيل وليس إلغاء، وبإذن الله يُستكمل الموسم”.
وأضاف الغيامة أنه لا توجد مادة واضحة لدى اتحاد القدم في المملكة تنص على منح اللقب للمتصدر في حال تم إلغاء الدوري.