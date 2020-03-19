إيقاف برنامجي “الديوانية” و”كورة” بسبب فيروس “كورونا”

أعلنت القنوات السعودية الرياضية عبر حسابها بـ”تويتر”، إيقاف بث برنامج “الديوانية” اعتباراً من 18 مارس الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.
كما أعلن برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية” تعليق البث ابتداءاً من اليوم (الخميس) وحتى إشعار آخر؛ بسبب توقف الأنشطة الرياضية محلياً ودولياً ونظراً للظروف الراهنة.
عبدالرحمن الحميدي :
برنامج #الديوانيه يتوقف اليوم .. وسنعود قريبًا بإذن الله بعد أن تزول هذه الغمة ونعود لحياتنا الطبيعية و لموسمنا ولرياضتنا.#رياضتنا_وقاية pic.twitter.com/JcPp6LAIYO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ١٨ مارس ٢٠٢٠
الإعلامي #تركي_العجمة يعلن عن تعليق بث برنامج #كورة_روتانا حتى إشعارٍ آخر، نظراً للظروف الراهنة ولتوقف الأنشطة الرياضية محليا و دوليا ..@TurkiAlajmah pic.twitter.com/GMfVQeZTKp
— برنامج كورة (@korarotana) March 18, 2020
وفق “أخبار 24”.