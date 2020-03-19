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اخبار رياضية > إيقاف برنامجي “الديوانية” و”كورة” بسبب فيروس “كورونا”
19/03/2020   1:18 م

إيقاف برنامجي “الديوانية” و”كورة” بسبب فيروس “كورونا”

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أعلنت القنوات السعودية الرياضية عبر حسابها بـ”تويتر”، إيقاف بث برنامج “الديوانية” اعتباراً من 18 مارس الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

كما أعلن برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية” تعليق البث ابتداءاً من اليوم (الخميس) وحتى إشعار آخر؛ بسبب توقف الأنشطة الرياضية محلياً ودولياً ونظراً للظروف الراهنة.

#فيديو

وفق “أخبار 24”.

إيقاف برنامجي “الديوانية” و”كورة” بسبب فيروس “كورونا”

اخبار رياضية
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