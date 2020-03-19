“القرون” يؤكد سلامة رئيس نادي الثقبة من الإصابة بـ”كورونا”

أكد وكيل اللاعبين أحمد القرون سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وقال القرون، في حسابه عبر “تويتر”، إن الصياح أجرى فحوصات طبية وكانت النتيجة سلبية، مؤكداً سلامة جميع الحاضرين لمناسبة تكريمه.
وكانت أنباء ترددت في الأيام الماضية عن إصابة الصياح بفيروس “كورونا” المستجد، أثناء زيارته لإحدى الدول العربية لتقديم واجب العزاء.
أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد، كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أية أعراض للمرض، ولله الحمد.
حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه.#الخبر pic.twitter.com/0y2KZml2vL
— أحمد القرون (@AlgroonAhmed) March 17, 2020