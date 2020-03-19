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اخبار رياضية > “القرون” يؤكد سلامة رئيس نادي الثقبة من الإصابة بـ”كورونا”
19/03/2020   1:18 م

“القرون” يؤكد سلامة رئيس نادي الثقبة من الإصابة بـ”كورونا”

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أكد وكيل اللاعبين أحمد القرون سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال القرون، في حسابه عبر “تويتر”، إن الصياح أجرى فحوصات طبية وكانت النتيجة سلبية، مؤكداً سلامة جميع الحاضرين لمناسبة تكريمه.

وكانت أنباء ترددت في الأيام الماضية عن إصابة الصياح بفيروس “كورونا” المستجد، أثناء زيارته لإحدى الدول العربية لتقديم واجب العزاء.

“القرون” يؤكد سلامة رئيس نادي الثقبة من الإصابة بـ”كورونا”

اخبار رياضية
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