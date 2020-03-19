أعلنت أمانة منطقة الرياض تطبيق الحد الأعلى من الغرامات المقررة بحق المحال الجارية التي لا تلتزم بقرار الإغلاق، وإحالة الملاك إلى الجهات المختصة.
وأوضحت الأمانة، أنها في إطار جولاتها الميدانية لمراقبة وضبط المحلات التجارية المخالفة لقرار الإغلاق ضبطت وأغلقت 128 محلا، بالإضافة إلى 3 مراكز تجارية.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار “كورونا”، اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية، منها إغلاق محلات الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية، والمجمعات التجارية، وكذلك إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح.
وفق “أخبار 24”.