عبر منصتي “أبشر” و”مقيم “.. “الجوازات” تتيح خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني أتاحت من خلال المنصات الإلكترونية “أبشر”، “مقيم”، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة.
وأبانت أن التمديد يكون لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة، حتى إن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المحددة بـ180 يوماً.
وأشارت الجوازات إلى أنه سبق الإعلان عن تلك الخدمة للحالات التي يتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية سابقاً، حيث كانت تتطلب مراجعة إدارات الجوازات للحصول على الخدمة.
وأكدت أن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاءت تسهيلاً للمواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات من خلال تفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون التمديد قبل نهاية التأشيرة بـ7 أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام. وفق “أخبار 24”.
ودعت من لديه استفسارات أو ملاحظات إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الرسمي 992@gdp.gov.sa، أو حسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي.