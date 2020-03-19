إمارة الحدود الشمالية تُعلق على فيديو إخلاء الشرطة لعدد من المخيمات ‏البرية

قالت إمارة منطقة الحدود الشمالية إن الفيديو المتداول الذي أظهر الدوريات الأمنية وهي تحث المتواجدين في المنتزهات البرية على المغادرة، جاء تطبيقا لتوجيهات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الإمارة أن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وجه بعدم التهاون في تطبيق توجيهات وزارة الصحة والأجهزة المعنية، فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ودعا إلى الحد من التجمعات غير الضرورية في المخيمات البرية والحدائق العامة والاستراحات الخاصة، مستثنيًا التنزه المحدود، الذي يقتصر على الأسرة والأعداد المحدودة.
وحث أمير المنطقة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، ونشر الذعر في المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر شرطة منطقة الحدود الشمالية، وهي تطالب أصحاب المخيمات المقامة في المتنزهات البرية مغادرتها والتوجه للمنازل.