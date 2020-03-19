بعضهم أُبعد لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية من “كورونا” .. 298 مصرياً يغادرون الكويت

غادر الكويت أمس الأربعاء، 298 مصرياً من بينهم 96 مبعداً إدارياً، وآخرين من الحاصلين على إلغاء نهائي للسفر، والذين دخلوا البلاد بتأشيرات زيارة عائلية وتجارية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل أن المبعدين إدارياً خالفوا القرارات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وآخرين خالفوا قانوني الإقامة والعمل، أما البقية فهم من أصحاب تأشيرات الزيارة المنتهية، وممن رغبوا في المغادرة.
وأكدت حرص الحكومة على تطبيق الإجراءات القانونية على المقيمين الذين يخالفون الإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى الالتزام بالقرارات والقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الوزيرة أن الحكومة تكفلت بدفع تكاليف التذاكر لشركة مصر للطيران لهؤلاء المبعدين إداريا، مشيرة إلى توفير كافة وسائل السلامة الصحية للمغادرين من كمامات ومواد التعقيم وغيرها وضمان صعودهم إلى الطائرة بسلام.