“التقاعد”: صرف المعاشات في موعدها المعتاد

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن المعاشات ستصرف في تاريخها المعتاد (25 مارس)، وأنها مستمرة في تنفيذ أعمالها عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية، تجاه فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الجميع.
وأوضحت أنه تم تفعيل العمل عن بعد لموظفي وموظفات المؤسسة بشكل مباشر، مع الالتزام بتقديم الخدمات بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وأشارت المؤسسة إلى تواجد المختصين في كافة المنصات والمسارات المختلفة لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمشتركين والمتعاقدين، من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ليلًا على مدار الأسبوع من خلال حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أو بالاتصال الهاتفي من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً ليلًا من الأحد للخميس ومن الواحدة ظهرًا حتى 8 مساءً يومي الجمعة والسبت. وفق “أخبار 24”.