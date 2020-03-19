بالفيديو.. متحدث “الصحة” يكشف مصدر فيروس “كورونا” وسبب تسميته بهذا الاسم

كشف المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن مصدر فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العديد من دول العالم، وسبب تسميته بهذا الاسم.
وقال العبد العالي خلال مؤتمر صحفي عن آخر مستجدات الفيروس، إن كورونا سمي بهذا الاسم لأن شكله يشبه القرنيات، والقرنيات هي مجموعة مؤلفة من 7 فيروسات آخرها كورونا المستجد.
وأضاف أن مصدر الفيروس الأشهر والأغلب هو الخفاش، ومن ثم انتقل إلى حيوانات أخرى كانت وسيطاً انتقل بموجبه منها إلى الإنسان، وغالباً تلك الحيوانات من الأنواع التي يحتك بها الإنسان.
فيديو | ما سبب تسمية الفيروس العالمي بـ #كورونا وماهو مصدره؟#الإخبارية pic.twitter.com/NE2NEckCcS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٨ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.