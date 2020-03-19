بيان من “الجمارك” حول استقبال سفن الحاويات والبضائع وفق الإجراءات الوقائية

أصدرت الهيئة العامة للجمارك بياناً اليوم (الخميس)، أكدت فيه استمرار استقبال سفن الحاويات والبضائع وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت مع الهيئة العامة للموانئ ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية الوقائية لتيسير تدفق السلع والخدمات لجميع مدن المملكة بسلامة وأمان.
وأهابت الجهتان بجميع التجار وأصحاب البضائع والوكلاء اتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة، حرصاً على سلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.